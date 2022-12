Na acht weken experimenteren: kinderen Techniekacademie krijgen diploma

De Techniekacademie in Dendermonde laat kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar acht weken lang proeven van wetenschap, technologie, creativiteit en innovatie. “Iedereen die graag creactief bezig is en wilde ideeën in praktijk brengt door volop te experimenteren kan hieraan meedoen”, zegt schepen van jeugd Lien Verwaeren (CD&V). “De kinderen ontdekken tijdens de lessen dat techniek en technologie overal om ons heen zijn. Daarvoor vinden verschillende workshops en een bedrijfsbezoek plaats.”

Na acht weken experimenteren is de Techniekacademie afgelopen. Twintig kinderen namen deel en die mochten allemaal een diploma in ontvangst nemen. “Met dit initiatief willen we als stadsbestuur kinderen en techniek niet alleen dichter bij elkaar brengen, maar geven we hen ook de kans om kennis te maken met de technische scholencampussen in Dendermonde. De workshops vonden immers plaats in het GO! MAD van het Atheneum en het Oscar Romerocollege.”