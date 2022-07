Moving Baasrode stuurt maar liefst 23 rope skippers naar EK in Slovakije: “Het hoogste aantal ooit”

BaasrodeIn Bratislava in Slovakije vindt van 24 tot 31 juli het Europees Kampioenschap Rope Skipping plaats. Moving Baasrode is in de regio al jaren pionier in deze sport, en is dan ook bijzonder trots dat het maar liefst 23 leden naar Slovakije mag sturen om er te proberen een medaille te pakken. “We gaan natuurlijk met ambitie naar daar, maar we willen ook gewoon genieten", zegt Bram Herssens van Moving Baasrode.

Drie jaar geleden is het dat er nog eens een EK of WK kon doorgaan door de coronaperikelen, maar nu is het eindelijk zover, en Moving Baasrode zal opnieuw goed vertegenwoordigd zijn. Maar liefst 23 springers zullen er proberen een medaille te behalen. “Dit is het hoogste aantal ooit dat we naar een EK of WK laten vertrekken, en daar zijn we natuurlijk bijzonder trots op", klinkt het. “Het was al drie jaar geleden en dus is de goesting enorm groot.”

Dit weekend vertrekken de 23 springers naar Slovakije, waar ze zullen deelnemen in verschillende leeftijdsgroepen voor de medailles. “Op het EK zullen we vier snelheidsonderdelen doen en vier gewone oefeningen, hier kruipt heel wat tijd in om dit voor te bereiden, maar we zijn er helemaal klaar voor", zegt Bram. “Natuurlijk is de intentie om er medailles te behalen aanwezig, maar we zijn al heel tevreden als onze leden zelf een goede oefening hebben afgelegd. Als we dan op waarde geklopt worden valt er ons niets te verwijten.”

Volledig scherm Deze 23 vertrekken naar het EK in Slovakije. © Koen Baten

De club zal er moeten opboksen tegen toplanden zoals Zweden, Hongarije, Duitsland en Denemarken, maar de Dendermondenaars willen zich niet laten kennen. “We hebben heel veel tijd in onze oefeningen gestoken en hebben er het volste vertrouwen in dat we een kans maken.”

De trip vergt ook heel wat organisatie om de 23 sporters daar te krijgen, net als de vijf coaches en een 50-tal ouders die mee gaan supporteren naar het EK. “Niet alleen de ouders zullen supporteren, ook alle leden van de club hangen goed aan elkaar en supporteren daar intens voor elkaar", zegt Bram.

Elise Verpesselt (14) en Siebe Cooreman (17) zullen ook meegaan naar Slovakije, voor Elise is het de allereerste keer, Siebe deed al vier keer mee. “Het is bijzonder spannend om de eerste keer mee te kunnen gaan naar een EK”, zegt Elise. “Ik doe aan rope skipping sinds het eerste leerjaar en doe het bijzonder graag. Dat ik nu deze kans en ervaring krijg, is uniek, en ik hoop dat het goed zal gaan", zegt Elise. Ook Siebe wil schitteren in Slovakije. “Het is nu de vierde keer dat ik meedoe sinds ik 9 jaar geleden begon met deze sport", klinkt het. “Ik heb er heel veel zin in en het is bijzonder spannend dat we weer mee mogen. We zullen de jongere sporters zeker onder onze vleugels nemen en we hopen natuurlijk een goed resultaat neer te zetten", besluit Siebe.

