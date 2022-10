Motorrijder ziet voertuig verbeurd verklaard worden na zware snelheidsovertreding in bebouwde kom

De man is niet aan zijn proefstuk toe want het was al de tweede keer in minder dan twee jaar tijd dat hij terecht stond voor een zware snelheidsovertreding. Met zijn motorfiets werd hij geflitst met een snelheid van maar liefst 133 kilometer per uur waar hij maar 50 mocht rijden. De feiten zelf werden niet betwist en er volgde een zware straf voor de man. Naast het feit dat hij zijn voertuig kwijt is moet hij ook een boete betalen van 4.000 euro en krijgt hij een jaar rijverbod. Hij moet ook al zijn examens opnieuw afleggen alvorens hij terug achter het stuur mag plaatsnemen.