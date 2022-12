Motorrijder gewond na inhaalmanoeuvre in dichte mist

Het ongeval gebeurde woensdagavond omstreeks 21.45 uur op de N41 in de richting van Lebbeke. Een motorrijder reed er richting Lebbeke toen een tegenligger in de richting van Dendermonde plots een inhaalmanoeuvre uitvoerde. Hij kwam hierdoor in aanrijding met de tegenligger en verloor de controle over zijn stuur. Hij eindigde even verderop op het fietspad op de grond en werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De brandweer kwam ter plaatse met de nodige signalisatie in de dichte mist.