Motard (25) in levensgevaar na zware klap tegen geparkeerd voertuig

Mespelare Natuurge­bied Beneden-Den­der verwelkomt eerste ooievaars­jong: “Over paar weken slaat Mespelken zijn vleugels uit”

14 juli Mespelken. Zo heet het allereerste ooievaarsjong dat ooit in het natuurgebied op de grens van Dendermonde en Aalst geboren is. Het nest bevindt zich in Mespelare, de kleinste deelgemeente van Dendermonde. Vlakbij organiseerde Natuurpunt Dendermonding een babyborrel. “Het is spannend geweest of het kuiken zou overleven, maar hij doet het goed”, klinkt het.