Mooie opkomst voor Belgisch Kampioenschap Bellemannen

Ruim tweehonderd liefhebbers volgden op de erfgoedsite van de Scheepswerven Baasrode het kampioenschap. Vijftien Bellemannen namen het daar tegen elkaar op met twee roepen. Een eerste roep moest gaan over de eigen streek, dorp of stad, de tweede roep handelde over een opgelegd thema. Dit jaar was dat “De Schelde”. De vijftien kandidaten deden meer dan hun best om de waardering van de jury voor zich te winnen.

Tussendoor was er ook een kinderkampioenschap, met deelname van drie jonge Baasroodse Bellemannetjes. En voor de partners van de Bellemannen was er nog een prijs voor de best geklede escorte, met een beoordeling van een jury die uit experten uit onder andere de modewereld bestond.

Dat het kampioenschap in Baasrode plaatsvond, had alles te maken met de plaatselijke Belleman Jordy van Praet (28) en de Werkgroep 1200 jaar Baasrode. “Toen er gebrainstormd werd over activiteiten rond het jubileumjaar van Baasrode, kwam ook het idee weer een Belleman voor het dorp in het leven te roepen”, vertelt Jordy. “Ik kreeg de eer die taak te vevullen en nam vorig jaar, als beginneling, deel aan het kampioenschap in Veurne. Ik behaalde er onverwacht een vierde plaats en sindsdien droomde ik ervan het kampioenschap in Baasrode te laten plaatsvinden. Die wens is nu in vervulling gaan. We zijn als organisatoren zeer blij dat er ook zoveel volk naar het gebeuren afgezakt is.”