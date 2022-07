Montell Pieters lanceert nieuwe single: “Zomerse beat gemaakt op koude winterdag”

Er is maar één ding waar het leven van Montell Pieters uit Dendermonde om draait: muziek. Alle vrije uren gaan daar naartoe. De jongeman stond al op het podium van Tomorrowland en zijn remix van “Best For You” werd uitgebracht door het platenlabel van Like Mike. “Ik was amper twaalf toen ik al mijn eigen nummers componeerde”, vertelt Montell. “Ik ben groot geworden op de manège van Rijbaan Piet in Dendermonde en als er feestjes waren, was ik er als de kippen bij om de juiste platen op te zetten. Later begon ik op de computer ook eigen nummers te creëren.”