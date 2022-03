Mike brengt legende Ros Beiaard weer tot leven in nieuw boek: “Roman uit 1508 toegankelijker gemaakt en Dendermondse elementen toegevoegd”

Dendermonde Familie voor rechter na negeren corona-bezoekrege­ling in AZ Sint-Blasius

Vier mannen moesten zich woensdag voor de Dendermondse rechtbank verantwoorden voor slagen en bedreigingen aan een onthaalbediende van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius in Dendermonde. De vier wilden begin vorig jaar samen de kamer waar hun moeder en oma was opgenomen, bezoeken terwijl op dat ogenblik maar één bezoeker per patiënt was toegestaan. “Ik ben sindsdien voortdurend bang dat mensen agressief tegen mij gaan worden”, getuigde de ziekenhuismedewerker tijdens het proces.

