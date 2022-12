Metamorfose voor Immotijl: “Nieuwe look en feel”

Vastgoedkantoor Immo Tijl Jansegers werd bijna 25 jaar geleden opgericht in Aalst en breidde de voorbije jaren ook uit in regio Dendermonde. “We zijn ondertussen een speler van formaat”, zeggen zaakvoerders Jens Verhaevert en Tom Van Den Troost. “Onze kantoorruimte aan de Mechelsesteenweg werd stevig uitgebreid, en ook het personeelsbestand is meer dan verdubbeld. Ook de komende jaren willen we duurzaam blijven groeien. De metamorfose waarvoor we nu gaan, is de kers op de taart van dat uitbreidingsproces. Onze merknaam wordt voortaan afgekort tot ‘ImmoTijl’.”