Met zijn deelname aan de Dranouter Trail doet Stijn (36) voor het eerst in zijn leven aan sport: “Op karakter, maar ik ben toch mooi eerste van de vriendengroep”

Naast muziek en feesten brengt de organisatie van Festival Dranouter dir jaar voor het eerst een sportieve uitdaging. Zondagvoormiddag – voor sommige campinggasten was dat extreem vroeg – haalden zo’n 400 sportievelingen hun hart op aan een trailrun over 7 kilometer. De start vond plaats op de feestzone aan de camping en er werd gestart in 3 waves. Het komieke duo Kartje Kilo zorgde voor een aangepaste opwarming. Leuk was dat het parcours door de festivalsite liep en deelnemers onder meer over het podium van de mainstage moesten. Onderweg was er heel wat animatie, wat de minder goede lopers wat extra motivatie bezorgde. En hoewel het niet echt om een wedstrijd ging, liepen enkele deelnemers de afstand in geen tijd uit. Voor anderen was het iets moeilijker.

Niet geheel nuchter

“Ik deed het op karakter”, hijgt Stijn Notable (36) uit Boezinge nog na. “Nog nooit in mijn leven deed ik aan sport, mijn enigste sport is dranksport (lacht). Toch liet ik mij overhalen om deel te nemen aan dit loopevenement. Ik ben hier met een groepje vrienden en gisterenavond (zaterdag, nvdr) besloten we ons samen in te schrijven. Geheel nuchter waren we toen niet meer, want anders was het wellicht niet gebeurd. Vanmorgen was in niet bepaald 100 procent, maar bon, plooien doen we niet.” Opvallend is dat Stijn als niet-sporter als eerste van zes vrienden over de meet komt. “Het was sterven, ik kan het u verzekeren. Ik liep echt op karakter, maar het parcours was wel heel fijn.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Ruben Vermeir is best tevreden over zijn prestatie. © Henk Deleu

Hoofdpodium

“Ik ben niet speciaal naar Dranouter gekomen om te lopen, maar ik vind het wel een leuk extraatje”, zegt Ruben Vermeir (31) uit Dendermonde. “Dat ik op de camping overnacht, was niet bepaald bevorderend voor de nachtrust. Dat maakte het nog zwaarder, maar het was supertof. Langs het loopparcours stond veel volk dat ons aanmoedigde en er was heel wat animatie. Dat we de hoofdpodium op konden, was uniek. Op het einde stak ik een tandje bij, want ik moest dringend naar het toilet (lacht). Deze namiddag ga ik nog wat genieten van de muziek en een extra pintje mag nu wel.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Enkele jonge vrienden uit Essen zijn er volledig klaar voor. © Henk Deleu

Enkele jonge vrienden uit Essen komen al jaren met hun ouders naar Festival Dranouter. Overnachten doen ze op een boerderij in Heuvelland. “We wisten dat er moest gelopen worden en dus trainden we wat op voorhand”, klinkt het unisono bij de start.

Bosfonds

Dranoeter vzw, de organisatie achter Festival Dranouter, engageert zich om de opbrengst van dit loopevenement aan een goed doel te schenken. “Onze vzw compenseert een deel van de CO2-uitstoot van Festival Dranouter met het aanplanten van bossen. De opbrengst van de trailloop stoppen we dan ook graag in het Bosfonds van Festival Dranouter”, aldus festivaldirecteur Bavo Vanden Broeck.

Volledig scherm De eerste Dranouter Trail trok zo’n 400 lopers. © Henk Deleu

Volledig scherm Het parcours liep over het festivalterrein. © Henk Deleu

Volledig scherm Onderweg heel wat animatie om de lopers aan te moedigen. © Henk Deleu

Volledig scherm Onderweg heel wat animatie om de lopers aan te moedigen. © Henk Deleu

Volledig scherm De eerste 3 lopers liepen de 7 kilometer in geen tijd. © Henk Deleu

Volledig scherm een skateboard kan soms handig zijn, maar niet in een zandig parcours. © Henk Deleu

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.