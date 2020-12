Mercedes ramt Smart in de flank waardoor voertuig in de struiken terechtkomt

Grembergen/Dendermonde Na uitbraak coronavi­rus in VLEK: basis­school volledig dicht tot kerstvakan­tie

14 december Nadat eind vorige week in twee klassen van de Vrije Lagere en Kleuterschool VLEK van Grembergen kinderen besmet bleken met corona, blijkt nu dat het virus nog veel verder verspreid zit in de hele school. De basisschool is dan ook volledig gesloten tot de kerstvakantie. Alle leerlingen volgen afstandsonderwijs. Ondertussen roept het stadsbestuur alle inwoners op om de maatregelen strikt te volgen. “De uitbraak in de VLEK-school toont dat het virus nog altijd sterk aanwezig is in onze samenleving”, klinkt het.