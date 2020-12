Mercedes gaat uit de bocht en ramt Smart in de flank

Dendermonde “Onmacht bij personeel vaak even groot als bij patiënten”: AZ Sint-Blasius plant boom als symbool voor alle mensen die in ziekenhuis overleden aan Covid-19

15 december In de tuin van het AZ Sint-Blasius van Dendermonde staat voortaan een beuk, als herdenking voor alle mensen die de voorbije maanden in het ziekenhuis overleden aan Covid-19. De boom werd dinsdag, samen met een reeks vergeet-me-nietjes, geplant door medewerkers van het ziekenhuis. Die staan nog altijd in de vuurlinie. “Als zelfs een bemoedigend schouderklopje niet mogelijk is, is het nog zwaarder om dragen”, getuigen zij. “Laat een derde golf alsjeblieft uitblijven.”