Meer dan twintig medailles voor Wushu Instituut: “Topclub van Chinese krijgskunsten”

Sportievelingen van het Vlaams Wushu Instituut uit Dendermonde hebben schitterende resultaten geboekt tijdens het Open Vlaamse Wushu Kampioenschap. Ze sleepten maar liefst 22 medailles in de wacht. “Bewijs dat we in Dendermonde een topclub van Chinese krijgskunsten in huis hebben”, zegt bezieler Patrick Van Campenhout.