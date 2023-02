Meer dan honderd aanwezigen op wake voor vermoorde Peter De Bock: “Dit verdiende hij niet. Je kon altijd rekenen op hem”

Oudegem Vriendin van Peter De Bock (64) aangehou­den op verdenking van moord

In het onderzoek naar de dood van Peter De Bock (64), wiens lichaam zaterdagavond werd aangetroffen in een woning in Oudegem (Dendermonde), is zijn 57-jarige vriendin Martine D.L. (58) aangehouden op verdenking van moord. Dat werd vernomen bij het Oost-Vlaamse parket. Haar broer en zoon waren ook opgepakt in het onderzoek, maar zijn na verhoor vrijgelaten en niet in verdenking gesteld.

6 februari