Meer dan driehonderd laadpalen nodig in Ros Beiaardstad tegen 2025

Het is Engie die door de Vlaamse overheid in onze regio aangeduid is om de laadpalen te realiseren. “Uiteraard willen wij hier als stad voluit aan meewerken”, zegt schepen Marius Meremans (N-VA). “Zo willen we op korte termijn op eigen publiek domein nagaan hoeveel extra laadpalen we kunnen realiseren. Dat kan dus op pleinen, aan sporthallen en op eigen parkings zijn. Voorts willen we, in samenwerking met intercommunale DDS, overleggen met private partners: ook grootwarenhuis en bedrijven met ruime parking kunnen immers semi-publieke laadinfrastructuur voorzien. Die zijn dan minimaal tien uur per dag beschikbaar.”