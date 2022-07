Meer dan 15.000 euro voor fietsbeloningssysteem

In Dendermonde hebben alle schoolkinderen een chip gekregen die ze aan hun fiets of boekentas kunnen hangen. Als ze daarmee met de fiets of te voet de schoolpoort passeren, dan wordt dat geregistreerd omdat er digitale tellers ophangen. Op die manier kunnen kinderen “bucks”, of digitale punten, sparen, die ze vervolgens kunnen inruilen bij lokale handelaars en stadsdiensten voor een beloning. Zo wil de stad nog veel meer kinderen op de fiets krijgen om naar school te gaan.

Het project kan op subsidie rekenen van minister Peeters. Die deelde in totaal 1,8 miljoen euro uit voor meer verkeersveiligheid op schoolroutes en in schoolomgevingen. “We willen dat de weginfrastructuur geschikt is om elk kind zich autonoom en veilig te verplaatsen”, zegt ze. “Pas dan zullen de ouders er gerust in zijn dat hun kinderen de fiets nemen om naar hun school, hobby of sportclub te gaan. Bovendien zijn kinderen de ideale fietsambassadeurs om te helpen om meer mensen op de fiets te krijgen.”