Meer dan 1.300 euro voor mensen met kanker dankzij MiniRoparun

Buggenhout Trio giet jerrycan leeg over geparkeer­de wagen en filmt vervolgens hoe voertuig uitbrandt

In de Vitsstraat in Buggenhout is dinsdagavond een geparkeerde wagen volledig uitgebrand. Een getuige zag hoe drie mannen een jerrycan leeggoten over het voertuig en het daarna in brand staken. Vermoedelijk gaat het dus om een afrekening.

8:46