Meer accenten voor schoolomgevingen: regenboogzebrapaden moeten voor meer veiligheid zorgen

DendermondeDendermonde heeft er enkele extra regenboogzebrapaden bijgekregen. Na Baasrode en Sint-Gillis hebben ook de zebrapaden in hartje Dendermonde een kleurrijk accent. De stad zet hiermee in op verkeersveiligheid aan de schoolpoorten.

Hartje Dendermonde, in de buurt van het OLV-kerkplein waar het Oscar Romerocollege verschillende campussen heeft, is één grote schoolomgeving. Aan beide zijden van de Prudens Van Duysestraat, zowel aan Sas als aan Kerkstraat, vallen de zebrapaden nu extra op. Ze kregen de regenboogkleuren mee. Jaren geleden zorgde het stadsbestuur daar ook al voor aan de Visitatieschool in Baasrode en basisschool Toverboon in Sint-Gillis-Dendermonde.

De nieuwe regenboogzebrapaden zijn een aanvulling op de schoolstraten die al aan het OLV-kerkplein en het Sas werden ingevoerd. Die worden bij begin en einde van de schooldag afgesloten voor auto’s, zodat fietsers en voetgangers in alle veiligheid de school kunnen bereiken of verlaten. “We werken dit project met plezier af met een regenboogzebrapad”, zegt schepen van mobiliteit Marius Meremans (CD&V). “Dat wordt telkens gecombineerd met de vermelding ‘schoolzone’.”

Het Oscar Romerocollege was sterk vragende partij voor dit initiatief. De vraag kwam zelfs vanuit de leerlingen. “Toen we een actie op school organiseerden, dachten we na over waar de opbrengst naartoe zou gaan”, vertelt leerling Elias. “Zo rees het idee van een regenboogzebrapad. Een vraag aan de stad om ons hierin te steunen, werd positief beantwoord en daar zijn we heel blij over.”

Verdraagzaamheid

Ook bij leerkrachten klinkt een positief geluid. “Dit geeft niet alleen meer kleur in de schoolbuurt, het zorgt ook voor meer verkeersveiligheid én de regenboog staat symbool voor verdraagzaamheid. Dat is nog extra mooi meegenomen”, zegt Pascal Putteman van de basisschool van het Oscar Romorocollege.

In de Kerkstraat zijn drie regenboogzebrapaden aangebracht, en aan het Sas twee. Ook de Leugestraat in Grembergen kreeg ondertussen twee gelijkaardige zebrapaden. De komende jaren wil de stad nog meer zo’n zebrapaden aanleggen in andere schoolomgevingen. “Tegen het einde van deze legislatuur moeten ze overal voorzien zijn”, verzekert Meremans. “Zo werken we verder aan veilige schoolomgevingen in samenwerking met directies en oudercomités. Maar een veiligere verkeersomgeving gaat uiteraard nog verder dan dit alleen. Zo richten we ook meer fietsstraten, waar autoverkeer voorrang moet geven aan fietsers, in. We bestuderen bovendien ook om de invoering van zone 30 uit te breiden naar woonwijken. Dat zal natuurlijk altijd in overleg met de bewoners gebeuren.”

