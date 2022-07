Medewerkers Verko worden getrakteerd op ijsje tijdens heetste werkdag van het jaar

Dinsdag is voorlopig de warmste dag van het jaar, en dat voelen ze ook bij Verko in Dendermonde. Omwille van de hitte hebben ze de ophaling van het afval al vervroegd, maar nu kregen alle medewerkers ook een traktatie van hun baas. In de namiddag mochten ze allemaal een ijsje komen halen om even lekker af te koelen, een traktatie die het personeel zeker kon appreciëren. In totaal kregen zo’n 100 medewerkers vandaag een ijsje. “Het is belangrijk om hen in deze temperaturen ook eens te laten zien dat we hun werk echt wel appreciëren”, klinkt het.