Medewerker buitenschoolse opvang die verdacht wordt van zedenfeiten niet ontslagen: “Nieuwe werkplek gegeven”

BaasrodeT.M. die afgelopen woensdag nog opgepakt werd door de politie bij de buitenschoolse opvang De Speelvogels in Baasrode op verdenking van zedenfeiten is nog niet ontslagen. De man zal wel niet meer werkzaam blijven binnen de opvang, maar kreeg een nieuwe werkplek van de stad, dat blijkt uit een tweede brief die de stad stuurde. “Wij blijven de verdere situatie opvolgen", klinkt het.

De feiten kwamen eerder deze week aan het licht nadat de ouders van opvang een brief meekregen over een medewerker die woensdag gearresteerd werd terwijl hij aan het werk was in de opvang. Waarom de man werd opgepakt werd toen niet meegedeeld, maar al snel werd het duidelijk dat het gaat om mogelijke zedenfeiten bij twee jongens van vier en zes jaar. De feiten speelden zich af tijdens het babysitten bij hen thuis, dus niet binnen de opvang in Baasrode.

T. zou gevraagd hebben aan de kindjes om naakt op hem te komen liggen en ook in de mond te plassen. Nadien ontkende hij de feiten ten opzichte van de ouders en zei hij dat het om mopjes rond ‘pipi en kaka’ ging, maar de ouders dienden wel klacht in waardoor er een onderzoek werd opgestart. De verdachte werd ondervraagd door politie en parket en mocht na verhoor beschikken. Of hij voorwaarden opgelegd kreeg is niet duidelijk.

Intussen behoudt de stad Dendermonde voorlopig het vertrouwen in hun medewerker, dat blijkt uit een tweede brief die ze aan de ouders bezorgden. “Wij begrijpen dat deze situatie heel wat vragen en ongerustheid met zich meebrengen. In afwachting van het onderzoek krijgt de medewerker een nieuwe plek aangewezen. Hij zal niet meer te zien zijn in de IBO in Baasrode", zegt burgemeester Piet Buyse. “Op dit moment zullen wij niet meer informatie geven over de feiten”, klinkt het. Voor de ouders van de kindjes is deze beslissing bijzonder pijnlijk. Zij hoopten op zijn minst dat de man op non-actief zou gezet worden.