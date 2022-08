McDonalds geëvacueerd na lek in CO2-tank in kelderruimte

Oudegem Bestuurder ramt verkeers­licht en eindigt honderd meter verder op voetpad

Op de Oudegemse Baan in Oudegem was een bestuurder van ‘eigenwijs wegwijs’ zaterdagavond even de weg kwijt. Hij ramde aan hoge snelheid een verkeerslicht, en eindigde nadien honderd meter verder op het voetpad. De man raakte niet gewond, maar de schade was wel aanzienlijk.

