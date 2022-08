Materiële schade nadat voertuigen botsen aan kruispunt

Grembergen Pick-up truck gaat in vlammen op na mogelijk technisch defect, brandweer kan erger voorkomen

Op de Hamsesteenweg is vrijdagavond een pick-up truck in vlammen opgegaan na een defect aan de wagen. De bestuurder rook een brandlucht en parkeerde daarom het voertuig op kant. Even later liep het mis en kwam er hevige rook en vlammen van onder de motorkap. De brandweer kon voorkomen dat een geparkeerde vrachtwagen ook in brand vloog.

12 augustus