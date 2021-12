Massale toeloop op versnelde boosterprik voor leerkrachten in vaccinatiecentrum Dendermonde : "Lang aanschuiven, maar dankjewel aan de vrijwilligers die dit mogelijk maken”

Bijna anderhalf uur heeft Barbara, leerkracht in de Vrije Basisschool Opstal in Buggenhout, moeten aanschuiven in het mistige winterweer, maar daar lijdt haar humeur niet onder. Meer nog, de leerkracht is in haar nopjes dat ze haar boosterprik in de arm heeft. “Ja het was lang aanschuiven, maar dat neem ik er graag bij. En dat merkte ik ook bij de mensen die in mijn buurt stonden”, zegt ze. “Normaal gezien kon ik de boosterprik nog niet krijgen omdat er nog geen zes maanden verstreken waren na mijn vorige, tweede prik. Maar met de beslissing dat er maar vier maanden tussen moeten zitten, kwam ik nu toch in aanmerking. Ik maak dus dankbaar gebruik van de mogelijkheid die Eerstelijnszone Dender biedt om leerkrachten versneld te prikken. Het stelt gerust, want per slot van rekening werken wij nog elke dag met kinderen die niet gevaccineerd zijn. Deze week nog dook er alweer een positieve besmetting bij één van mijn leerlingen op. Corona komt zo toch weer heel dichtbij en dus ben ik blij met de extra bescherming.”