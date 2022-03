Marktkramers verhuizen door nakende werken op Noordlaan

Buggenhout Twintiger veroor­deeld tot drie jaar voorwaarde­lij­ke celstraf na wurgpoging tijdens skireis in Oostenrijk

T.V. (23) uit Buggenhout, die tijdens een skivakantie in Oostenrijk zijn toenmalige vriendin de keel dichtkneep, is door de Dendermondse rechtbank veroordeeld tot drie jaar voorwaardelijke celstraf. Hij is schuldig aan poging doodslag. “Ik was me niet bewust van wat er precies gebeurde”, vertelde V. aan de rechter.

15 maart