Marie De Cat één van de Oompa Loompa’s in musical Charlie and the Chocolate Factory

DendermondeIn de eerste Vlaamse musicalversie van ‘Charlie and the Chocolate Factory’ zal ook een Dendermonds streekgenootje te zien zijn. De elfjarige Marie De Cat kreeg een rol als één van de Oompa Loompa’s te pakken.

“De Oompa Loompa’s, die helpen in de chocoladefabriek chocolade en snoep maken. Ze zien er wat speciaal uit”, legt Marie De Cat uit Dendermonde, die binnenkort één van de personage wordt, uit. “Ik vind het heel tof dat ik deze rol te pakken kreeg, want ik zing en dans graag.”

De hoofdrol in de Vlaamse musicalversie van ‘Charlie and the Chocolate Factory’ is weggelegd voor de veertienjarige Senn Dauwe uit Zele. Hij en Marie waren bij de laatste negentien kinderen die meedongen voor de hoofdrol. Senn haalde het gouden ticket, maar voor Marie en de anderen die net naast de hoofdrol grepen was er toch ook nog plaats in de musical. Zij mogen zich al zingend, springend en dansend uitleven als de Oompa Loompa’s. Zo staat Marie binnenkort mee op de planken samen met onder andere sopraan en klassiek pianiste Astrid Stockman, Yemi Oduwale uit Dertigers, Sali Haidara uit #LikeMe, Nordin De Moor die Willy Wonka speelt, Koen Van Impe als Grandpa Joe en Hans Peter Janssens als Mr Salt.

Het elfjarig meisje is niet aan haar proefstuk. Ze speelde ook al de kleine Gretl in de Vlaamse musicalversie van de alom bekende filmklassieker “The Sound of Music”. En ook in Oliver Twist was ze te zien. “Ik heb de smaak goed te pakken”, zegt ze. “Ik vind het heel leuk om op een podium te staan en te tonen wat ik allemaal kan. Charlie and the Chocolate Factory wordt ook niet mijn laatste project. Ik ga bijvoorbeeld ook binnenkort auditie doen voor Red Star Line.”

Marie zit op de Visitatieschool in Baasrode en de vrije tijd gaat helemaal op aan zang en dans. “Dansen doe ik bij Moving Baasrode en Incar Lebbeke”, zegt ze. “Ondertussen volg ik les aan de Musical Academy. En tussendoor speel ik ook nog krachtbal. Ik heb elke dag goed mijn bezigheid. Nu zijn de repetities voor de musical volop bezig, dus is het nog drukker. Tegen de première van 10 december moeten we er helemaal klaar voor zijn.”

