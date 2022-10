Marc De Looze (65) draagt macht over aan Frank Van Droogenbroeck tijdens ceremonie op Grote Markt

Marc heeft heel wat herinneringen bij zijn carrière in de brandweer. “Toen ik begon was dit enkel nog met een leren jas, een helm uit kurk en caoutchouc laarzen. Vandaag de dag is alles veel veiliger en veel beter geregeld voor onze brandweermannen, er is veel veranderd maar alles is uiteraard veel professioneler nu.” Een positieve kentering voor Marc is ook het aantal weekendongevallen dat sterk gedaald is. “Vroeger was er elk weekend een oproep voor een geknelde, dat is gelukkig gepasseerd want dat zijn wel zaken die op je netvlies gebrand blijven. Ook de brand in het chinees restaurant in 1980 en de brand bij Ontex in Buggenhout tien jaar later herinner ik mijn nog heel goed.”