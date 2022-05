Man wil inbreken in veerboot maar wordt op heterdaad betrapt en springt in Schelde om te ontsnappen

De feiten speelden zich af iets voor 20.00 uur maandagavond. Een man probeerde in te breken in de veerboot aan de kerk in Baasrode, maar werd op heterdaad betrapt. Hierop werd meteen de politie gebeld die in volle vaart richting Baasrode reed om de man op te pakken. Toen de inbreker door had dat hij betrapt werd sprong hij in de Schelde om te ontkomen aan de politie, maar zij slaagden er in de man toch te arresteren. Hij werd meegenomen naar het politiekantoor en zal daar verder ondervraagd worden.