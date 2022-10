Maand rijverbod nadat bestuurder op twee dagen tijd twee keer gesloten spoorweg negeert

Dendermonde/Gent Politieman Omar Dahdouh krijgt medaille voor heldenmoed nadat hij bestuurder uit water aan Dampoort redt: “Springen was voor mij een evidentie”

Omar Dahdouh (27), politieman uit Dendermonde, heeft van burgemeester Piet Buyse (CD&V) de medaille voor heldenmoed van het ‘Carnegie Hero Fund’ gekregen. Hij redde in juni vorig jaar een bestuurder die met zijn wagen aan de Dampoort in Gent in het water gereden was. “Ik zie mezelf niet als held”, zegt Dahdouh bescheiden.

