Maaltijdbezorger Deliveroo komt naar Dendermonde: 25 koeriers gezocht

DendermondeDe maaltijdbezorger Deliveroo komt naar Dendermonde. Over enkele weken kunnen ook Dendermondenaren beroep doen op de fietsende koeriers om restaurantmaaltijden aan huis te laten leveren. Deliveroo zal hiervoor in de Ros Beiaardstad 25 koeriers aanwerven.

Deliveroo is een maaltijdbezorgingsdienst. Het bedrijf schakelt daarvoor fietskoeriers in en maakt zich sterk om binnen het halfuur na bestelling maaltijden van in het restaurant tot aan de voordeur van de klant te krijgen. De dienstverlening was aanvankelijk te vinden in grotere steden, maar breidt nu gestaag uit. Het voorbije jaar kwamen er veertien Belgische steden bij en na Turnhout dit jaar wordt Dendermonde in 2022 de tweede stad waar Deliveroo van start gaat.

“Gezien de stijgende vraag bij zowel de bevolking als de lokale restaurants en buurtwinkels, breiden we uit”, zegt Quirin Dalemans, General Manager Deliveroo Belgium. “In aanloop naar de lancering is Deliveroo volop op zoek naar restaurants en buurtwinkels in Dendermonde die tot het platform willen toetreden. Daaruit blijkt alvast dat veel lokale restaurants interesse tonen. We kijken dan ook erg uit naar deze lancering en kunnen niet wachten om alle Dendermondenaars te laten genieten van onze diensten. Naast restaurants willen we ook werken met buurtwinkels en speciaalzaken, zoals een bakkerij of wijnwinkel.”

Flexibel

Met de komst naar Dendermonde voorziet Deliveroo werkgelegenheid voor 25 koeriers in de stad. “We bieden een flexibel werkrooster”, klinkt het. “De koeriers kunnen zelf bepalen of en wanneer ze werken. Dat kan enkele uren per week of enkele uren per dag zijn, zoals de koerier dat zelf wil. Wij zijn op zoek naar dynamische mensen die Dendermonde een warm hart toedragen en klantvriendelijkheid in de vingers hebben.”

Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich inschrijven via deliveroo.be/nl/apply. Geïnteresseerde restaurants kunnen terecht op restaurants.deliveroo.com/nl-be/.