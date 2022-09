Lydia en Frans vieren zestigjarig huwelijk

Het jubileum van Lydia en Frans werd met familie en vrienden gevierd in woonzorgcentrum Kasteelhof in Appels. Daar verblijft het echtpaar sinds oktober. “We hebben al heel ons leven alles samen gedaan”, zeggen ze. “Samen uit, samen thuis.”

Frans was altijd plaatslager. Lydia werkte in het naaiatelier Bovina in Oudegem. Ze hebben ook altijd in Oudegem gewoond. In zijn vrije tijd was Frans actief bij vissersclub De Walvissers en de vogelbond De Geelgors. Lydia vergezelde hem graag. Kinderen hebben de twee niet.