Lotte getuigt in video over ongeval dat haar vriend het leven kostte: “Wij gingen zalig samen oud worden. Tot die man dronken achter het stuur kroop”

Dendermonde Technische storing bij oproepings­plat­form: deze week geen vaccina­ties in vaccinatie­dorp Appels, volgende week wel extra dag

1 maart Ondanks de succesvolle start, zullen er in het vaccinatiedorp in de sporthal van Appels deze week geen prikjes tegen COVID-19 gegeven worden. In Hamme gebeurt dat wel. Aanleiding van de pauze is een technische storing bij het oproepingsplatform. “Om te compenseren lassen we volgende week wel een extra dag in”, klinkt het. Ondertussen is ook een reservelijst aangemaakt. Die bestaat alleen uit zorgprofessionals.