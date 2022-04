Loopbaan in Kalendijkgebied officieel geopend: “Voor fittere werknemers”

Schepen van sport Lien Verwaeren (CD&V) knipte vrijdagmiddag officieel het lintje van de nieuwe loopbaan door. Dat gebeurde aan het startbord van de route aan de kant van het AZ Sint-Blasius , vlakbij het Huis van het Kind De Kroon aan de Kroonveldlaan. Daarop konden enkele sportievelingen meteen het parcours doorheen het Kalendijkgebied, richting zwembad Olympos, inlopen en -wandelen. “Deze omgeving leent zich perfect om te joggen of mooie wandelingen te maken”, zegt Verwaeren. “Daarom sloegen we de handen in elkaar met het ziekenhuis en Sport Vlaanderen om er deze ‘loopbanen’ te lanceren.”

Sport Vlaanderen zet al jaren in op het stimuleren van werknemers om meer te bewegen. Dat gebeurt onder andere met de realisatie van loopbanen. “Met dat nieuwe concept krijgen werknemers de kans om tijdens de middagpauze of voor of na hun werk te wandelen, joggen of lopen in de buurt van hun werkomgeving zodat ze aan voldoende beweging komen”, klinkt het. “Het Dendermondse ziekenhuis was een goede partner.”