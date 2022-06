Loods De Tondeldoos herbergt voortaan ook ontmoetingsruimte: “Elke woensdag babbel bij de koffie”

DendermondeDe Tondeldoos, dat zich inzet voor kansarme gezinnen in Dendermonde, heeft een nieuw initiatief gelanceerd. In de loods aan de Briel is nu ook een ontmoetingsruimte ingericht. Liefhebbers zijn er elke woensdag welkom voor koffie, taart en een gezellige babbel.

In de loods in de Brielstraat in Baasrode verzamelt De Tondeldoos alle materialen en kledij om kansarme gezinnen mee te helpen. Voortaan is er dus ook plaats voor ontmoeting. De ruimte werd ingericht dankzij projectsubsidie van de Koning Boudewijnstichting.

“Elke woensdag kunnen mensen hier tijdens de openingsuren van het magazijn terecht voor een babbeltje”, zegt vrijwilliger Martine Vlassenroot, die haar schouders onder het initiatief zet. “Bij een kop koffie kunnen bezoekers hun hart eens luchten of gewoon even ontspannen of andere mensen leren kennen. Sociaal contact is iets waar we voor onze kansarme gezinnen sterk willen op inzetten, want netwerken zijn belangrijk.”

De Tondeldoos helpt momenteel bijna 180 kwetsbare gezinnen. Elke woensdagnamiddag zal er in de ontmoetingsruimte ook iemand aanwezig zijn die bezoekers bij vragen of problemen kan helpen of verder op weg helpen. “We beginnen dit project vrij kleinschalig, maar we zijn er wel van overtuigd dat het in de toekomst zal uitgebouwd worden. Daarvoor zijn extra vrijwilligers overigens meer dan welkom”, zegt Rita De Vis.

Wie zich geroepen voel, kan altijd eens binnenspringen in het Tondeldoos-magazijn, aan de Briel 17, of de organisatie contacteren via website of Facebook.

