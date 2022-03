Lokeren en Dendermonde springen mee op kar van Mini-Roparun

Dit jaar wordt er gekozen voor een formule waarbij een deelnemende ploeg bestaat uit twee vast begeleidende fietsers en zes lopers. De ploegen lopen in estafettevorm één of twee ronden van 75 kilometer. “Een belangrijk doel is sponsorgelden bij elkaar te krijgen om de kwaliteit van het leven van kankerpatiënten te verbeteren”, zeggen Zeels schepen van Evenementen Jos Withofs (CD&V) en Toon Van Cauteren van de dienst Evenementen van Zele.

De start- en wisselzone wordt in Zele gepland aan sporthal de Klodde, in Hamme aan de sporthal, in Berlare aan de festivaria, in Waasmunster, aan het kasteel in Park Blauwendael, in Lokeren aan de atletiekpiste AVLO en in Dendermonde aan ‘t Saske.