LIVE. Grote Markt wordt gek: het Ros is weer thuisgekomen, het feest kan beginnen!

Dendermonde/Aalst Aalste­naars brengen nieuwe kop voor Ros Beiaard, maar Dendermon­de­na­ren zijn niet onder de indruk: “Prachtige isomo, heeft er nog iemand plek in zijnen hof?”

Bezoek uit Aalst zaterdagnamiddag op de Grote Markt in Dendermonde. De carnavalisten van Lotsjonslos brachten een nieuwe kop voor het Ros Beiaard. Tot eigen groot jolijt en tot menig sceptische blik van de Dendermondenaren. Daarmee bereikte de rivaliteit tussen beide steden een volgende episode. “De nieuwe kop is ook veel mooier dan de originele, maar dat is nu ook weer niet zo moeilijk.”

22 mei