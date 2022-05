LIVE. De toeschouwers wachten op de aankomst van het Ros Beiaard op de Grote Markt

Appels Auto gaat over kop aan Sint-Onolfsdijk, bestuurder ongedeerd

Aan de Sint-Onolfsdijk in Appels bij Dendermonde is in de nacht van vrijdag op zaterdag een bestuurder met zijn Fiat overkop gegaan nadat hij de controle verloor over het stuur. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk, maar de chauffeur bleef ongedeerd.

21 mei