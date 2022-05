LIVE. Absolute hoogdag in Dendermonde: voor het eerst in twaalf jaar trekt Ros Beiaard weer door de stad

Geen schitterend weer vandaag, maar erger dan in 2000 wordt het niet

Ei zo na werd de Ommegang in 2000 bijna afgelast wegens stormweer, maar vertrok dan toch mits fikse vertraging. Evenwel zonder de Vier Heemskinderen op de rug van het Ros Beiaard omdat dit te gevaarlijk was door de hevige rukwinden. De broers Coppieters volgden in de eerste straten van het parcours in een mooie koets het Ros, met een sip gezicht en tot ontgoocheling van de Dendermondenaren. Pas hele tijd later, ter hoogte van de Franz Courtensstraat mochten de Heemskinderen het Ros beklimmen. Zes uur later, doornat en verkleumd van de kou, mochten de broers weer van het Paard, al was voor de apotheose op de Grote Markt wel even de zon doorgebroken. Voor de editie vandaag zullen allicht dikke trui en regenjasje of paraplu volstaan.