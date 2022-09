Lise vertrekt met de glimlach naar tweede kleuterklas

Dendermonde Na resem klachten: Fiberklaar moet eerst slecht uitgevoer­de werken herstellen

Het netwerkbedrijf Fiberklaar, dat in Dendermonde op verschillende plaatsen bezig is met de aanleg van glasvezel, moet eerst de voorbije slecht uitgevoerde werken herstellen voor het verder mag gaan op andere plaatsen. Dat is het resultaat van een overleg tussen stad en bedrijf, nadat er heel veel klachten binnenliepen.

26 augustus