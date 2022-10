Lingeriewinkel Mio Sogno steunt goede doel met inruilactie van oude bh’s

DendermondeAnn Heremans organiseert met haar lingeriewinkel Mio Sogno in Dendermonde een inzamelactie voor oude bh’s. Die gaan via Wereldmissiehulp naar het goede doel. In ruil krijgen klanten die lingerie binnenbrengen een kortingsbon.

In de maand november slaan meer dan negentig lingeriewinkels de handen in elkaar voor de beha-inruilactie. Ook Mio Sogno doet mee. “We belonen onze trouwe klanten door hen in ruil voor een oude beha een waardebon van 10 euro te schenken, die ze kunnen spenderen aan een nieuwe beha”, legt Ann Heremans uit.

Duurzaam

“Maar niet alleen de klant wint bij het binnenbrengen van een oude beha”, zegt Heremans. “Via Wereldmissiehulp krijgen de nog draagbare beha’s een nieuw leven bij dames die minder toegang hebben tot kwaliteitsvolle lingerie. Niet draagbare stukken worden dan weer via het initiatief ‘Be the Fibre’ gerecycleerd en vervolgens als grondstof gebruikt voor nieuwe kledij en accessoires. Er worden bijvoorbeeld laptoptassen, paraplu’s en totebags mee gemaakt. Met de opbrengst daarvan worden dan weer duurzame ontwikkelingsprojecten gefinancierd.”

Heremans heeft dit jaar al 25 jaar haar lingeriewinkel aan de Oude Vest in Dendermonde. “Ik startte in een heel klein winkeltje met vijf merken”, zegt ze. “Ondertussen bestaat het aanbod uit 35 merken, en is er niet alleen lingerie, maar ook badmode, ondergoed en homewear. Mond-aan-mondreclame heeft altijd zijn werk gedaan, zodat de zaak in al die jaren goed groeide. Lingerie is mijn passie. Ik ben blij dat ik er elke dag mag mee werken.”

Goede fitting

Die passie geeft Heremans ook graag door. Ze staat volledig achter haar zaak. “Omdat lingerie in een lingeriewinkel kopen altijd beter is dan bij een keten”, zegt ze. “Klanten kunnen beroep doen op jarenlange kennis van zaken om met een beha die de goede fitting heeft naar huis te gaan. De meeste vrouwen nemen immers de verkeerde BH-maat, als ze er geen hulp bij krijgen. Ik meet de vrouw op en kijk samen met hen wat voor hun geschikt is. De ene dame is beter gebaat bij een push-up of een hartvorm, de andere bij een liftende beha, ronde cup of plunge model.”

Voor de inruilactie zijn een heel gamma van beha’s welkom: borstvoedingbeha’s, sportbeha’s, te kleine of te grote beha’s, prothesebeha’s, alle snitten, versleten, uit de mode,... De actie loopt de hele maand november. Exemplaren binnenbrengen, kan bij Mio Sogno, Oude Vest 69 in Dendermonde. Info: www.behainruilactie.be.

