Lift stadhuis al weken kapot: “Zelfs mindervalide gasten voor huwelijk in de kou”

Het stadhuis van Dendermonde beschikt over een lift aan de zijkant van het gebouw. Voor wie mindervalide is, is het de enige manier om de verdiepingen van het gebouw te bereiken. “Maar al minstens 2,5 weken is deze lift buiten dienst”, stelt Tim Vinck vast. Die moest onverrichter zake naar huis toen hij aan het stadhuis aankwam deze week om de fractievergadering van zijn partij bij te wonen. “Voor een openbaar gebouw is dit allesbehalve OK”, zegt hij. “Door de kapotte lift worden mensen uitgesloten om deel te nemen aan bijvoorbeeld de gemeenteraad of andere vergaderingen.”

De Vooruit-fractie voerde voor aanvang van de gemeenteraad een korte actie aan de lift. Fractieleider Niels Tas kaartte het probleem ook bij de start van de gemeenteraad aan. “Er waren zelfs gasten voor een huwelijk dat in het stadhuis voltrokken werd, die naar huis moesten omdat de trouwzaal enkel via de trappen te bereiken was”, zegt hij. “En het is niet de eerste keer dat een openbaar gebouw met defecte lift kampt. Enkele jaren geleden was er immers een gelijkaardig probleem in het Administratief Centrum en ook al eens in het zwembad Olympos. Telkens duurde het veel te lang vooraleer het probleem was opgelost. Dat is een modern stadsbestuur onwaardig. We pleiten voor een snel herstel en het herbekijken van de onderhoudscontracten voor de liften.”

Wat er precies met de lift van het stadhuis aan de hand is, kon het schepencollege dinsdagavond niet vertellen. “Maar we zijn akkoord dat dit een probleem is dat niet mag aanslepen en snel hersteld moet geraken”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). “Er is blijkbaar een probleem met één of ander onderdeel en dit is natuurlijk geen standaardlift. Onze diensten zullen zeker bij de firma blijven aandringen op dringende reparatie.”