Lezing en concert om 100 jaar Toots Thielemans te vieren

Aanleiding is de viering van honderd jaar Toots Thielemans (1922-2016) dit jaar. Voor het Jazzcentrum is dat een ideale gelegenheid om een lezing en een concert op te hangen aan deze Belgische jazzmuzikant. Op woensdag 16 november vertelt Frederik Goossens het verhaal van Toots, van zijn vroege dagen als gitarist over zijn pioniersperiode in het gezelschap van de allergrootsten tot zijn revolutionaire rol voor de harmonica. Goossens duikt daarvoor in de wonderlijke carrière van de muzikant en houdt halt bij alle hoogtepunten met beeldmateriaal, anekdotes en muziek. De lezing start om 20 uur in het Jazzcentrum aan de Leopoldlaan.