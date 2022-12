LEVENSVERHAAL. Theo Cool, voorvechter van Oudegemse folklore, overleden: “Eén van de schoonste mensen van Haagem is niet meer”

Dendermonde Luid vuurwerk schrikt buurt rond justitie­huis in Dendermon­de op: brandweer moet ter plaatse komen

Aan het justitiehuis in de Leopoldlaan in Dendermonde is in de nacht van vrijdag op zaterdag vuurwerk afgestoken. Door de luide knallen werden heel wat buurtbewoners opgeschrikt. Ook de brandweer kwam controleren of er geen brand was ontstaan.

