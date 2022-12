LEVENSVERHAAL. Theo Cool (88), voorvechter van Oudegemse folklore, overleden: “Eén van de schoonste mensen van Haagem is niet meer”

Dendermonde Daders die vuurwerk afschoten in Dendermon­de gevat: Nederlan­ders wilden verjaardag vieren van vriend in gevangenis

De daders, die in de nacht van vrijdag op zaterdag vuurwerk hebben afgeschoten naast het justitiehuis in Dendermonde, zijn gevat. Dat laat de politie weten. Het ging om Nederlanders die speciaal vanuit Nederland waren afgekomen om de verjaardag te vieren van een vriend, die in de gevangenis in Dendermonde zat.

