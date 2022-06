Leerlingen Visitatieschool spelen eigen Trivial Pursuit rond plaatselijk erfgoed

Met het project “Erfgoedredders” wil het provinciebestuur Oost-Vlaanderen erfgoed meer in de klas en de lessen ter sprake brengen. “Leerkrachten van de tweede graad van basisscholen krijgen de kans om via een coachingstraject in contact te komen met erfgoed- en natuurdeskundigen”, legt gedeputeerde An Vervliet uit. “Samen kunnen ze dan een erfgoedproject uitwerken en dat vervolgens aanbieden aan hun leerlingen. Zo blijft erfgoed in de kijker staan, wordt het beter bekend en raakt het niet in de vergeethoek.”