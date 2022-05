Leerlingen Oscar Romerocollege en gedetineerden bouwen samen tentoonstelling “Breek uit je hoofd”

Het Oscar Romerocollege en de gevangenis houden er al langer een samenwerking op na. “Zowel in de school als bij de gedetineerden vinden creatieve workshops plaats, waarbij de betrokkenen aan de slag gaan om hun gedachten, gevoelens en frustraties beeldend weer te geven”, zegt Annelies Jans van Justitie en Handhaving. “De werken worden uitgewisseld en gaan vervolgens in interactie met elkaar. Welke gevoelens wekken de schilderijen, tekeningen en teksten van gedetineerden op bij de jongeren? Dat verwerken zij op hun beurt in hun eigen artistieke creaties.”

Met het project wil de school jongeren stil laten staan bij opsluiting in de gevangenis. “Door gedetineerden met hun gevoelens naar buiten te laten komen, kunnen onze leerlingen daar even stil bij staan”, zegt leerkracht Geert De Lathouwer. “Ze luisteren in dat verband ook naar getuigenissen. De jongeren krijgen ook uitleg van een ervaringsdeskundige over het leven in de gevangenis. Het kan hun blik op de zaak verruimen en gezien hun studies humane wetenschappen kan dit hun later allicht nog van pas komen.”

Een selectie van de werken wordt nu getoond in de bibliotheek, aan de Kerkstraat in Dendermonde. De tentoonstelling loopt de hele maand mei en is toegankelijk tot en met vrijdag 3 juni tijdens de openingsuren van de bib. Nadien verhuist de tentoonstelling naar de gevangenis, zodat ook de gedetineerden de kans krijgen ze te bezichtigen.

Volledig scherm © Geert De Rycke

Volledig scherm © Geert De Rycke