Leerlingen Het Laar wandelen voor vrede en vriendschap

“De problemen in Oekraïne zijn niet eenvoudig om te plaatsen”, zegt juf Sonja De Wit. “Toch hebben ook wij het er over in de klassen. De kinderen krijgen uitleg over de oorlog, op een voorzichtige manier en op maat van elke klasgroep of kind. We voelden evenwel aan dat onze leerlingen ook samen iets wilden doen om aan te geven dat ook zij meeleven met de oorlogsslachtoffers.”