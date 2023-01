Leerlingen HEHA-school verdiepen zich in gymnastiek: turntoppers geven demonstraties

Een heel schooljaar lang draait het in de HEHA-school uit Sint-Gillis-Dendermonde rond sport, met elke maand een andere discipline in de kijker. Zo proefden de kinderen in september bijvoorbeeld van alle sporten op wieltjes en ook balsporten kwamen al aan bod. Deze maand is het de beurt aan “gym en dans”. “In samenwerking met de Dendermondse turnclub GymMAX en een aantal oud-leerlingen slaagden we erin onze oudste leerlingen een unieke activiteit aan te bieden met enkele toppers uit de gymnastiekwereld.”

Voor de demonstraties en initiaties trokken de kinderen naar de turnhal in het sportcomplex aan de Van Langenhovestraat in Sint-Gillis. Een initiatie toestelturnen voor jongens kregen ze van Dennis Goossens, in 2016 achtste tijdens de ringfinale van de Olympische Spelen in Rio, en Siemon Volkaert, topsporttrainer van het juniorteam in Gent en eigenaar van zilveren medaille vloer op het EK junioren in Birmingham in 2010 en de World Cup in Ostrava.