Leerlingen GO!Talent organiseren jobbeurs en familiedag

Door twee jaar coronapauze is het al even geleden dat in GO!Talent een jobbeurs plaatsvond. Normaal is dat jaarlijkse traditie en die draad pikt de school nu weer op. “Onze leerlingen van het zevende jaar Kantoor werken daarvoor samen met de VDAB”, zegt Kim Goossens van GO!Talent. “Met de organisatie doen deze leerlingen ervaring op en tegelijk kunnen jongeren, en werkzoekenden, hier kennismaken met vacatures. Meer dan twintig bedrijven doen mee en we krijgen meer dan driehonderd bezoekers over de vloer.”