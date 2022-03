Leerlingen GO! Talent op stage in Malta

Het is gebruikelijk in het GO! Talent dat leerlingen ook op buitenlandse stage gaan. Maar door de coronapandemie zat dat er de voorbije twee jaar jammer genoeg niet in. “Omdat dit altijd een bijzonder leerrijke ervaring is, zijn we blij dat we zo’n buitenlands avontuur nu wel opnieuw aan de jongeren kunnen aanbieden”, zegt directeur Tom Rydant.