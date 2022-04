Leerlingen dansen en stappen voor het goede doel tijdens Romerodag

Het Oscar Romerocollege organiseerde vrijdag haar “Romerodag”. Het is een jaarlijkse traditie in de school om geld in te zamelen voor een project in Senegal dat het ORC steunt, onder impuls van leerkracht Johan Poppe. Die trekt elk jaar met een twintigtal gemotiveerde leerlingen uit het secundair naar daar om er te bouwen aan een zorgboerderij en de plaatselijke bevolking zo meer kansen te geven.